Alfonso Signorini nuovo Presidente della Repubblica? C’è finito pure il suo nome (sic!) nel primo spoglio in Quirinale per eleggere quello che sarà il quattordicesimo Presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella.

Uno dei grandi elettori ha infatti scritto ‘Alfonso Signorini’ nel segreto della cabina, ironizzando così su uno dei nomi di punta del gossip di oggi. Oltre lui qualcuno ha pure scritto Amadeus, mentre risalgono a sette anni fa i simpaticoni che hanno scritto nell’urna Rocco Siffredi e Valeria Marini.

Essendo il primo spoglio c’era molta attenzione intorno ad esso, soprattutto perché il primo in epoca di Covid, con un elettore positivo arrivato a votare addirittura in ambulanza. Per questo motivo Alfonso Signorini, in apertura di puntata, ha ironizzato su.

“Cioè capite? Io dico una cosa: è solo il primi scrutinio, domani ci sarà il secondo.. Io venerdì non so se ci sarò per la diretta! Però vi avviso, comunque vada vi faccio una solenne promessa: se ascenderò al Quirinale nominerò Corazziere Sonia Bruganelli”.

