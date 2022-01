Elezioni al Quirinale e candidatura del Cav? Per Nanni Moretti “‘Berlusconi è troppo divisivo’, dicono in molti. No, la cosa è più semplice: un personaggio così squalificato e indecoroso non può diventare presidente della Repubblica”. Le parole del regista arrivano via Instagram, in un post in breve tempo diventato virale sui social tra migliaia di ‘like’ e centinaia di commenti. A corredo del pensiero, un’immagine tratta da ‘Il Caimano’.

