Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 169 anniversario di costituzione della Polizia di Stato, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con una rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato.

“I diecimila contagiati tra la Polizia sono un prezzo particolarmente pesante, dovuto al fatto di essere in prima linea per garantire ai nostri concittadini la sicurezza e l’assistenza necessaria, ulteriore elemento che ha intensificato, irrobustito la fiducia dei concittadini nella Polizia”, ha affermato il Presidente. “Il pensiero non può che andare non solo ai 14 caduti per effetto del contagio del virus – ha continuato Mattarella -, ma a quanti nel corso del tempo hanno sacrificato la vita per cause di servizio nella Polizia di Stato. Sono ben collocati nel ricordo del corpo, sono ben collocati nel ricordo della Repubblica”.

“Vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i nostri concittadini avvertono nei confronti della Polizia di Stato, la fiducia e l’affidamento” ha detto Mattarella. “Questi sentimenti sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. La Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione, pagando un prezzo alto dovuto al fatto di essere in prima linea per garantire ai nostri concittadini la sicurezza e l’assistenza necessaria”.

Il Capo dello Stato ha voluto esprimere il riconoscimento di tutto il Paese attribuendo alla bandiera della Polizia la Medaglia d’oro al valore civile.

“L’attuale situazione pandemica continua a incidere sulla vita di tutti noi, sulla vita delle nostre comunità. Abbiamo deciso, pertanto, di celebrare questa giornata così importante con la più assoluta sobrietà”, ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini. “Ogni forma di intervento a tutela della sicurezza pubblica, ogni servizio espletato, ogni forma di ascolto del disagio di una persona in difficoltà sarà il modo migliore di onorare la festa della Polizia”, ha aggiunto Giannini. “Garanti della legalità, siamo anche chiamati ad essere interpreti attenti del disagio e dello smarrimento che i nostri concittadini stanno vivendo in questo periodo di emergenza, offrendo loro il nostro servizio in silenzio, con umanità, sempre pronti a proteggerli e sostenerli”, ha proseguito. “Per garantire tutto questo, anche noi abbiamo pagato un pesante tributo in termini di vite umane. Abbiamo perso quattordici colleghi e 9858 tra donne e uomini hanno sofferto il contagio e la malattia. Uno su dieci è stato colpito, talvolta in maniera davvero dura, ma, Signor Presidente, non ci siamo mai fermati”, ha ricordato rivolgendosi a Mattarella. “A coloro che hanno sacrificato il bene più prezioso per l’affermazione della nostra sicurezza, precondizione di ogni diritto di libertà, rivolgo la mia più profonda gratitudine unendomi al dolore delle loro famiglie alle quali esprimo sentimenti di sincero cordoglio – ha concluso – E’ anche nella loro memoria, nel ricordo del loro sacrificio, che dobbiamo trovare il significato della missione che ogni giorno siamo chiamati a svolgere”.