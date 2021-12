”Draghi si meriterebbe più di quello che ha ma per le esigenze del Paese non dovrebbe abbandonare quello che sta f

acendo e spero che resti a Palazzo Chigi. Al Quirinale ci vedrei più il bisnonno Silvio Berlusconi”. Così Al Bano all’Adnkronos sulla corsa al Colle. ”Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro paese anche a livello internazionale, non vedo altra gente al suo livello”, dice Al Bano, che ricorda come il Cavaliere “ha preso la mano di Putin e quella di Bush

e le ha messe insieme: fu un gesto fantastico. E’ un uomo di pace e in un periodo come questo è bene che al Colle ci sia un uomo di pace”, conclude il cantante.

(di Alisa Toaff)