Quilted Northern Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.2 con Stereo HiFi,IPX7 Impermeabili Cuffiette Bluetooth,35 Ore di Riproduzione,per iOS e Android, PRO8-Bianco

Specifiche prodotto Marca:Quilted Northern Forma cuffie:‎In-ear Tipo di connettori:‎Wireless Tipo di alimentazione:Alimentato a batteria Descrizione prodotto Grazie alla connettività Bluetooth 5.2, puoi goderti un suono stereo HiFi di alta qualità senza doverti preoccupare dei fastidiosi cavi. Le cuffie sono progettate per essere impermeabili IPX7, consentendoti di ascoltare la tua musica preferita anche sotto la pioggia o durante l’allenamento. Sia che tu sia un utente di iOS o Android, queste cuffiette Bluetooth sono compatibili con entrambi i sistemi operativi, offrendo un’esperienza senza problemi. Con una durata della batteria di 35 ore, potrai ascoltare musica per tutto il giorno senza doverle ricaricare frequentemente. Le cuffie sono dotate di un design ergonomico che si adatta comodamente alle orecchie, garantendo un comfort prolungato. Grazie alla tecnologia avanzata e alle prestazioni audio di alta qualità, queste cuffie Bluetooth sono la scelta perfetta per gli appassionati di musica che desiderano godersi un suono eccezionale ovunque si trovino. Contenuto del pacco: * 1 x paio di cuffie wireless * 1 x cavo USB * 1 x custodia di ricarica * 1 x manuale del prodotto Spero che sarai immerso nel “mondo della musica” e ti godrai una musica piacevole

IPX7 Impermeabile: Le cuffiette bluetooth impermeabili IPX7 ti assicurano di goderti il ​​tuo allenamento senza preoccuparti di sudore o gocce di pioggia. Le cuffie sportive wireless adottano un design ergonomico, in modo che l’auricolare si adatti comodamente all’orecchio durante l’esercizio e la corsa e prevenga la caduta dell’auricolare wireless.Offri una buona esperienza di utilizzo.Stereo Hi Fi e CVC 8.0 Riduzione del Rumore: Cuffie senza fili utilizza un altoparlante dinamico da 13mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare la distorsione del suono e garantire bassi potenti e chiarezza stereo ad alta fedeltà. Ogni cuffie bluetooth senza fili con con ENC tecnologia di riduzione del rumore e HD Microfono, che consente di raccogliere e trasmettere meglio il suono durante la chiamata, assicurando che l’altra persona ti senta più chiaramente.Connessione automatica e controllo touch: Quando vengono estratti dalla custodia di ricarica, gli auricolari bluetooth sport si accenderanno automaticamente e si collegheranno al dispositivo connesso più di recente. Tocca due volte – Riproduci/metti in pausa la musica, Rispondi/termina una chiamata; incluso volume +/-, brano precedente/successivo, rispondere/terminare la chiamata e l’assistente vocale della chiamata e altre funzioni.Servizio post-vendita senza preoccupazioni: Servizio clienti post vendita 24. Siamo sempre impegnati a fornire prodotti e servizi di buona qualità. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto di questi auricolari sportivi, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento, saremo sempre qui per aiutarti. Ti assicuriamo di acquistare.