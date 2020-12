Tragedia in serata sulla ferrovia nel savonese nei pressi della stazione di Quliano Vado Ligure. Secondo le prime informazioni raccolte pare che un gruppo di una decina di persone, immigrati africani o dal medio oriente stessero tentando di attraversare i binari o stavano comunque camminando sulla via ferrata. L’arrivo di un convoglio regionale da Savona diretto verso Ventimiglia li ha colti di sopresa. Molti di loro sono stati urtati, due sarebbero stati uccisi ed altri feriti.

L’allarme dato dal macchinista ha fatto convergere sul posto diversi mezzi di soccorso da Savona. Le prime ambulanze hanno accompagnato dei feriti al San Paolo di Savona. Polizia e carabinieri stanno tentando di ricostruire l’accaduto.

Al momento non si è ancora capito se il gruppo, sembra fossero tutti giovani, stesse attraversando per raggiungere un luogo o se invece si trovasse sulla ferrovia con l’intento di salire su un treno diretto in Francia. Capita purtroppo spesso che migranti appena arrivati, privi delle conoscenze del territorio si incamminino sui binari o in autostrada con la convinzione di trovarsi a poca distanza dalla frontiera.