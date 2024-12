Qui sono io, la donna

Al Grande Fratello, il clima di festa è lontano. Nella Casa più seguita d’Italia, le tensioni sono esplose, portando a una furiosa lite tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Nonostante gli innamoramenti nella Casa, Jessica non ha potuto nascondere il suo disappunto verso Luca, il quale ha mantenuto sempre le distanze a causa del suo fidanzamento esterno. Negli ultimi giorni, alcune sue azioni hanno infastidito Jessica, scatenando la discussione.

La lite è iniziata dopo che Calvani ha proposto l’eliminazione di Helena Prestes, per poi avvicinarsi a lei. Una notte, Luca ha cercato di avvertire Helena riguardo agli sguardi critici di Jessica, ma Ilaria ha sentito tutto e ha informato Jessica, che ha reagito furiosamente. Morlacchi ha deciso di prendere le distanze, affermando che avrebbe aspettato la puntata di lunedì per comprendere meglio la situazione.

In seguito, Jessica ha accusato Luca di falsità, sostenendo che il suo riavvicinamento a Helena fosse strategico, volto a ottenere il favore del pubblico. Ha manifestato il suo dispiacere verso la brasiliana e ha esclamato: "Fai attenzione, perché se mi prendi per il c**o, io mi arrabbio". La situazione è degenerata quando Jessica ha affermato: "Qui la donna sono io", il che ha colpito profondamente Luca, facendolo sentire attaccato. Egli ha confessato ad altri concorrenti di essere confuso dal comportamento di Jessica e di non comprendere le sue motivazioni.

La discussione si è protratta in camera da letto, con Luca che negava le ingiurie e Jessica che lo accusava di cercare il favore del pubblico. La richiesta di Luca di allontanarsi dal suo letto ha ulteriormente inasprito il conflitto, costringendo la produzione a intervenire. Nonostante i tentativi di chiarimento, Jessica ha ribadito di sentirsi presa in giro e ha criticato il comportamento ambivalente di Luca nei confronti di Helena. Inoltre, il fidanzato di Calvani ha iniziato a seguire Helena sui social e a esprimere apprezzamenti per commenti negativi su Jessica, aggravando ulteriormente la situazione.