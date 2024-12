Qui l’anemia nei bambini è normalità, non malattia misteriosa

La malattia misteriosa che ha colpito la provincia di Kwango in Congo ha suscitato preoccupazione, ma secondo Teodora Chiocci, medico cooperante per l’organizzazione umanitaria Amka, la situazione non appare allarmante. Chiocci, che lavora nel Katanga, evidenzia la scarsità di informazioni riguardo ai focolai, e menziona che l’anemia è già un problema comune per i bambini della regione. In Congo, altre malattie come malaria, tifo e colera costituiscono una minaccia costante, specialmente con l’arrivo della stagione delle piogge che favorisce l’aumento dei casi di malaria.

Amka è presente in Congo da oltre vent’anni e si concentra sulla salute, l’educazione e il supporto nelle attività produttive. L’organizzazione gestisce un centro salute che serve le comunità locali, affrontando una serie di malattie infettive e promuovendo la salute materno-infantile e la lotta contro la malnutrizione. La maggior parte della popolazione ha accesso limitato ai servizi ospedalieri a causa dei costi delle cure, rendendo i centri di salute cruciali per le comunità.

Riguardo alla malattia misteriosa, i sintomi comprendono anemia e sintomi simil-influenzali, ma Chiocci fa notare che la popolazione locale è poco informata e che l’interesse è limitato, soprattutto nelle aree rurali. Le difficoltà di comunicazione e la vastità del paese complicano ulteriormente la diffusione delle notizie. In Europa, secondo la dottoressa, c’è un allarmismo eccessivo rispetto a quanto sta accadendo in queste regioni remote.

Chiocci, laureata all’Università Sapienza, ha deciso di dedicarsi al medico cooperante dopo aver scoperto la sua vocazione in Congo. Sebbene desideri continuare con la specializzazione in medicina in Italia, è appassionata del lavoro che svolge con Amka e spera di diventare chirurgo generale. Ritiene che professionisti con competenze chirurgiche siano fondamentali per aiutare le comunità in aree colpite da conflitti e crisi, come nel caso del Congo. La sua esperienza attuale la motiva ulteriormente a proseguire nel suo cammino professionale, unendo la sua passione per la medicina e il sostegno alle popolazioni vulnerabili.