Questo smartphone indestructibile può essere tuo a meno di 130 euro.

Sbagliato e lasci spesso cadere il telefono a terra? Non preoccuparti, perché per la Amazon Gaming Week puoi acquistare ad un prezzo ridicolo uno smartphone indistruttibile.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Il DOOGEE Blade 10 è uno smartphone del 2024 che monta un ottimo display IPS da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento massima di 90Hz. Nonostante le caratteristiche tecniche di questo telefono siano di tutto rispetto, ciò che lo contraddistingue sono i materiali con cui è costruito.

Il motivo per cui viene definito indistruttibile è molto semplice: il DOOGEE Blade 10 è rivestito in kevlar, che rende il telefono incredibilmente resistente alle cadute. Non solo, perché questo smartphone è anche resistente alle temperature estreme e ai liquidi. Al netto della corazza in kevlar e della capiente batteria da 5.150 mAh, lo smartphone in questione è ultrasottile e pesa solo 240 grammi.

Grazie allo sconto del 35% sul prezzo più basso di sempre, puoi acquistare questo smartphone a soli 129 euro. Occhio però, perché si tratta di un’offerta a tempo limitato.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!