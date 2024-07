Questo smartphone Honor è il protagonista di una nuova OFFERTA A TEMPO

Amazon pensa anche a chi ha bisogno di un nuovo smartphone, visto che ha da poco dato il via ad un’interessante promozione a tempo limitato che permette di acquistare un ottimo telefono firmato Honor.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Protagonista dell’offerta è l’HONOR 200 Lite, smartphone Android con 8GB di memoria RAM e spazio d’archiviazione da 256GB. Per quel che riguarda il display, ci troviamo di fronte ad un AMOLED da 6,7 pollici con l’impressionante rapporto schermo-corpo del 93,7%, motivo per cui viene offerto un campo visivo più ampio, rimanendo nitido anche in condizioni di forte luce esterna.

C’è grande attenzione anche al comparto fotocamere: la fotocamera posteriore da 108 MP è dotata di un’esclusiva focale per ritratti 3X, invece la fotocamera selfie da 50 MP sensibile alla luce permette di avere scatti con più dettagli al buio. Con AI Wide-angle Selfie, la modalità FOV a 78° funziona mentre si scattano selfie e passa alla modalità FOV a 90° quando si scattano foto di gruppo. Parlando invece di design, questo prodotto ha uno spessore di soli 6,78 millimetri e un peso di 166 grammi: insomma, si tratta di uno smartphone bello da vedere ma anche maneggevole e leggero.

Se siete interessati, potete acquistare lo smartphone in questione in una delle tre colorazioni disponibili con l’8% di sconto, ma vi avvisiamo: si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe terminare da un momento all’altro.

