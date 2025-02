Questo robot sa fare kung fu e può diventare un poliziotto

Un importante sviluppo nell’industria robotica cinese è rappresentato dal robot umanoide Unitree G1, il quale ha imparato a eseguire alcune mosse di kung fu, segnando un passo significativo verso l’integrazione di robot nelle operazioni di sicurezza. Il G1, venduto a 16.000 dollari, ha dimostrato abilità non solo nella difesa, ma ora anche nell’attacco, suggerendo un possibile utilizzo in ambito militare e di polizia.

Nel video promozionale di Unitree, il G1 mostra di poter eseguire pose tipiche delle arti marziali, incluso un calcio rotante che, sebbene eseguito più lentamente rispetto a un atleta umano, evidenzia una buona coordinazione e equilibrio. Questo suggerisce che ulteriori perfezionamenti tecnici sono possibili.

La visione di robot umanoidi utilizzati per il controllo del territorio non è più un’idea fantasiosa. Logon Technology, ad esempio, sta testando un robot armato, RT-G, in Cina. Inoltre, l’esercito cinese sta sperimentando l’uso di cani robot della Unitree, un approccio che si sta replicando anche negli Stati Uniti con Boston Dynamics, che sottopone i suoi robot a prove simili.

L’ipotesi di una futura forza di polizia e militare composta da robot sembra diventare sempre più concreta, con i rapidi progressi tecnologici che indicano che potrebbe accadere prima di quanto molti possano immaginare. L’interesse globale per queste innovazioni suggerisce un futuro in cui la robotica potrebbe giocare un ruolo cruciale nella sicurezza e nel mantenimento dell’ordine.