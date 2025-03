Questo quattro zampe vale una fortuna

Il cane più costoso al mondo è Cadabomb Okami, un pastore del Caucaso che pesa 75 kg ed è alto 76 cm, valutato 4,7 milioni di euro. L’allevatore indiano S. Sathish, appassionato di razze rare, ha fatto di tutto per acquistarlo, poiché si tratta di un esemplare unico, mai venduto prima. Okami ha solo otto mesi, ma le sue dimensioni imponenti fanno pensare a un cane adulto. Questa razza è originaria delle regioni montuose di Georgia, Armenia, Azerbaijan e Russia ed è nota per la sua forza e per essere un eccellente cane da guardia, utilizzato da secoli dai pastori per proteggere il bestiame dai predatori.

La sua indole lo rende capace di affrontare anche lupi e orsi, il che aumenta la sua richiesta tra gli allevatori. Tuttavia, il prezzo pagato da Sathish ha sorpreso tutti. Egli ha dichiarato che il costo non è una preoccupazione, poiché ama i cani e desidera far conoscere razze uniche in India. Il suo intento è di creare un allevamento che diventi un punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo.

Sebbene spendere milioni per un cane possa sembrare eccessivo a molti, per allevatori come Sathish rappresenta un vero investimento. Okami, con le sue caratteristiche eccezionali, potrebbe diventare il capostipite di una nuova linea di pastori del Caucaso in India, dando avvio a cucciolate rare e preziose. Attualmente, il cucciolo si sta adattando alla sua nuova casa, circondato dall’affetto del suo proprietario e dall’interesse internazionale per la sua storia.