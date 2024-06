Questo notebook MSI con schermo 14 pollici può essere tuo a meno di 450€ approfittane!

Continuano le promozioni di MSI su Amazon. Quest’oggi, il colosso di Seattle permette di portare a casa ad un prezzo molto interessante un laptop con schermo da 14 pollici, su cui si risparmia il 25%.

Si tratta dell’MSI Modern 14, nella configurazione con schermo Full HD da 14 pollici con refresh rate a 60Hz, processore Intel Core i3-1215U e scheda grafica Intel UHD, 8 gigabyte di RAM DDR4 ed SSD da 512 gigabyte. Come sistema operativo invece è presente Windows 11 Home. Il prezzo proposto da Amazon è di 449 euro, in calo del 25% rispetto ai 599 Euro di listino.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per domani 25 Giugno 2024 se si effettua l’ordine entro 9 ore e 55 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Possibile anche scegliere per il pagamento in cinque rate mensili da 89,80 Euro al mese.VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l’accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l’iscrizione di prova a questi servizi!