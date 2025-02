Questo marchio sperimenta la pubblicità all’interno dei veicoli.

Negli Stati Uniti, alcuni proprietari di automobili Jeep hanno segnalato un’insolita apparizione di pubblicità sui display delle loro auto. Invece delle normali schermate di infotainment, gli utenti hanno trovato banner pubblicitari a schermo intero, generando sorprese e disappunto. Queste pubblicità, che riguardano principalmente estensioni di garanzia a pagamento, si attivano quando il veicolo si ferma completamente, ad esempio a un semaforo o in coda, oscurando le funzioni di navigazione. Per accedere nuovamente agli strumenti di base, come il navigatore o la radio, il guidatore deve chiudere manualmente l’annuncio, il che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza durante la guida.

Stellantis, il gruppo automobilistico proprietario del marchio Jeep, ha confermato l’esistenza di test pubblicitari esclusivamente in USA. Questa iniziativa nasce da un accordo con SiriusXM e la soluzione proposta agli utenti è di chiudere le pubblicità cliccando sulla “X”. Tuttavia, molti proprietari si sono mostrati insoddisfatti e preoccupati per la necessità di interagire con interruzioni pubblicitarie durante la guida. In seguito alle polemiche, Stellantis ha dichiarato di voler ridurre la frequenza di questi annunci.

Attualmente, non ci sono piani per implementare sistemi simili in Europa, con l’attenzione della casa automobilistica concentrata solo sul mercato americano. Questo fenomeno ha aperto un dibattito sul futuro dell’interazione tra tecnologia e guida, evidenziando la frustrazione degli utenti nei confronti di pubblicità invasive nei cockpit delle loro auto.