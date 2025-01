Questo magnifico borgo di montagna che si affaccia sul mare è uno dei luoghi dove è stato girato Il Padrino.

La Sicilia è una terra ricca di emozioni, e Forza d’Agrò ne è un esempio straordinario. Situato sulla costa orientale dell’isola, in provincia di Messina, questo borgo medievale è arroccato su un colle a 420 metri sul livello del mare. La sua posizione strategica permette di dominare la valle dell’Agrò, offrendo panorami mozzafiato che incantano i visitatori. Le radici di Forza d’Agrò risalgono all’epoca bizantina, mentre il suo attuale aspetto è frutto di trasformazioni avvenute nel periodo normanno.

Il nome del borgo deriva da “forza” per indicare la fortificazione e “d’Agrò” in omaggio alla valle sottostante. Nel corso della sua storia, Forza d’Agrò è stato sotto il controllo di diverse dominazioni, tra cui quella aragonese e spagnola. Le strade strette e acciottolate, fiori nei balconi e scorci sull’Etna e sul Mar Ionio, rendono questo luogo un’esperienza unica di bellezza e cultura.

Uno dei principali luoghi di interesse è la Chiesa della Santissima Annunziata, conosciuta come Chiesa Madre, costruita attorno al XV secolo. Presenta una fusione di stili medievale, rinascimentale e barocco, con una facciata semplice e austera. All’interno, la navata centrale è arricchita da affreschi che riflettono la maestria degli artisti locali. Un altro luogo di culto significativo è la Chiesa delle Trinità, risalente al XII secolo, simbolo della spiritualità del borgo.

Forza d’Agrò è anche famosa per le sue festività tradizionali, come quella dedicata alla Madonna della Catena, che si svolge ogni 15 agosto, attirando visitatori da ogni parte. Durante questa celebrazione, si svolgono eventi musicali, fiere e stand gastronomici che offrono specialità locali come cannoli e arancini, culminando con uno spettacolo pirotecnico.

La cucina riflette la tradizione contadina e marinara della zona, con piatti tipici e dolci artigianali. Inoltre, la vicinanza a Taormina permette di esplorare questa affascinante località, nota per il suo anfiteatro greco e le splendide spiagge. Forza d’Agrò è quindi un luogo dove storia, cultura, bellezza e tradizioni si fondono, rendendolo una meta imperdibile per chi visita la Sicilia.