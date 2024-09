«Questo libro nasce come manuale di psicologia a tutti gli effetti, senza ‘se’ e senza ‘ma’, a causa di una serie di errori di battitura.

Fortunatamente, questa è la versione riveduta e corretta, contenente tutte le congiunzioni, gli articoli e le preposizioni del caso.

Le tematiche affrontate riguardano quesiti esistenziali, argomenti di cultura generale ma anche di ignoranza particolare, uno su tutti: “Chi è nato prima, l’uomo o la gallina? E se fossero coetanei?”.

Alcuni critici mi definiscono “uno scrittore daltonico”: per anni ho provato a scrivere libri gialli, convinto che fossero romanzi rosa. Altri, invece, mi reputano un totale “inconcludente”, ma lascio a voi la facoltà di giudicare, non aggiungo altro.

Vi dico solo che.»

📚”Credevi di non farcela. Per una volta hai avuto ragione” di Toni Bonji arriva in libreria l’1 ottobre.