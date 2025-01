Questo insetto è rarissimo e ha un valore inestimabile: ecco il motivo.

Un insetto estremamente raro, il punteruolo bitorzoluto di Canterbury (Hadramphus tuberculatus), è stato recentemente avvistato nei pressi di Ashburton Lakes in Nuova Zelanda. Questo esemplare, dal valore inestimabile, è considerato in gravissimo pericolo di estinzione e rappresenta un tesoro della biodiversità. L’entomologo John Evans ha fotografato tre punteruoli bitorzoluti, e le immagini diffuse su social e piattaforme come iNaturalist hanno riacceso l’interesse per questa specie. La riscoperta di questi insetti è stata fonte di discussione tra esperti, poiché si credeva che fossero estinti dal 1922. Tuttavia, nel 2004, un piccolo gruppo era stato trovato a Burkes Pass, a circa 80 chilometri dalla nuova località.

Il punteruolo bitorzoluto vive in habitat strettamente legati alle piante di Aciphylla, che sono anch’esse minacciate dall’espansione agricola e dagli incendi. Antropizzazione e predazione da specie invasive sono le cause principali del declino della popolazione di questa specie, che simboleggia la fragilità degli ecosistemi. Nonostante la scoperta di una nuova colonia abbia suscitato entusiasmo tra gli scienziati, la situazione rimane critica. Explicando il rischio, Tara Murray, scienziata del Dipartimento per la Conservazione neozelandese, ha avvertito che eventi come incendi o cambiamenti climatici improvvisi potrebbero annientare queste popolazioni in breve tempo.

Per garantire la sopravvivenza del punteruolo bitorzoluto, sono già stati avviati piani di conservazione volti a gestire i parassiti, proteggere gli habitat naturali e istituire recinzioni per preservare le piante di Aciphylla, essenziali per la sopravvivenza della specie. La scoperta di queste popolazioni sottolinea non solo l’importanza della conservazione, ma anche la necessità di un monitoraggio continuo per prevenire la perdita di biodiversità.

In sintesi, il punteruolo bitorzoluto di Canterbury rappresenta un importante caso di studio sulla conservazione delle specie rare, richiedendo ulteriori sforzi e attenzione per proteggerlo dall’estinzione e preservare la biodiversità del suo habitat naturale.