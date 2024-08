Questo fossile colma un gap importante riguardo l’evoluzione dei pterosauri

La scoperta del Propterodacylus frankerlae in Germania sta facendo particolarmente discutere gli ambienti accademici. Questa specie visse durante il Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni fa, e presenta sul suo corpo molte transizioni che permisero agli pterosauri di crescere di dimensioni e di evolvere il modello del proprio corpo.

Con un’apertura alare superiore ai 55 cm, questo pterosauro cominciò infatti a intraprendere la strada che consentì al suo gruppo di assumere forme molte diverse e di occupare un maggior numero di ecosistemi, rispetto al passato.

Fortunatamente, l’olotipo della specie (l’esemplare che gli scienziati hanno usato per compiere la descrizione della specie) presenta un fossile completo, un’opportunità unica per conoscere tutti i segreti del suo scheletro in rapporto agli altri rappresentanti degli pterosauri, suoi contemporanei.

“Il Propterodacylus frankerlae dispone di un mix quasi perfetto di tratti tipici dei pterosauri ramforinchi, dei wukongopteridi e dei pterodattiloidi derivati”, ha affermato Frederik Spindler del Dinosaurier Museum Altmühltal, autore di un nuovo articolo che parla della specie, pubblicato su Palaeontologia Electronica. “Le somiglianze con i derivati ​​Pterodactyloidea comprendono la forma del cranio e la coda corta, mentre le plesiomorfie (caratteri ancestrali n.d.R.) condivise con, ad esempio, i gruppi più antichi sono il quinto dito funzionale e le lunghe zigapofisi delle vertebre caudali.”

Secondo gli scienziati, il ritrovamento di questo fossile non ha solo permesso di colmare un gap molto importante sulle conoscenze relative all’evoluzione di questi animali, ma ha concesso d’individuare il momento esatto in cui i rettili volanti hanno cominciato a presentare caratteristiche intermedie, forse spinti per la competizioni con i primi dinosauri piumati (nello stesso periodo si evolvette l‘Archaeopteryx).

Recentemente, i paleontologi hanno trovato anche un’altra specie interessante, dotate di caratteristiche derivate che dimostrano come questo gruppo di animali si sia adattato a molteplici contesti ambientali. Trattasi della specie Haliskia, che aveva una lingua forte e muscolosa il cui uso è ancora avvolto nel mistero.