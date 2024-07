Questo è un cane straordinario, guardate cosa fa alla sua padrona...

Questo cane è davvero un tipo straordinario: nessuno si aspettava dal piccolo Cockapoo una reazione così dolce e stravagante.

Lui si chiama Hektor. È un dolcissimo esemplare di Cockapoo e la sua pagina su TikTok (@hekkigram) richiama a sé – ogni giorno – nuovi seguaci. Tutto questo si verificherebbe, stando alla testimonianza della sua mamma umana, grazie alla straordinaria simpatia ed empatia del pelosetto.

Il cane Hektor è straordinario, guardate cosa fa con la sua mamma umana

Ricordando che i cani di razza Cockapoo derivano da un incrocio tra Cocker Spaniel e un Barboncino, e il loro essere particolarmente giocherelloni e intelligenti, la storia di Hektor potrebbe sembrare come tutte le altre. Ma a svelare i dettagli che la rendono davvero speciale ci ha pensato la sua migliore amica umana raccontando le avventure che ogni giorno vive, dimenticando la sua tristezza, grazie al piccolo Hektor.

Non è la prima volta che un cucciolo consola il suo migliore amico umano, eppure la dolcissima storia di Hektor ha conquistato me e altri centinaia di utenti rimasti come ipnotizzati dalla gentilezza del cagnolino di fronte alla sua umana di riferimento e alla sua nonnina, che – soltanto lo scorso 16 giugno è andato a trovare dopo 2 settimane dal loro ultimo incontro.

Dopo aver fatto le feste nel rivedere la nonna della sua migliore amica umana, come ricorda una delle clip apparse recentemente sul profilo TikTok di dedicato a Hektor, un altro filmato è stato condiviso dalla ragazza per mostrare ai suoi follower come il suo Cockapoo fosse in grado di trasformare la sua tristezza in un week-end da sogno.

Hektor è un Cockapoo straordinario: la video-testimonianza della sua umana

“Non ero triste”, ammette la ragazza in didascalia alla sua pubblicazione del 23 giugno scorso, “avevo solo bisogno di un amichevole week-end da trascorrere assieme al mio cane Hektor“.

Dalle immagini si evince come da prospettiva piuttosto “grigia”, in diretta dal divano della loro abitazione e da un’inquadratura in cui lo stesso Hektor sembra apparire perplesso e turbato di fronte allo stato d’animo della ragazza, i due si trasferiscono in tutt’altra destinazione.

@hekkigram I wasnt sad, i just needed a dog friendly weekend with Hektor! 🐶 #dog #dogtok #dogsoftiktok #cutedog #love #cute #pawty #cockapoo #dogadventures #beachdog #beach #kayaking #dogfriendly #heartdog #fyp ♬ i just needed a holiday – amber | uk + travel

Passando infine in rassegna le bizzarre istantanee del simpatico fido appena approdato in spiaggia, con Hektor che indossa gli occhiali da sole e mostra alla camera un’aura piuttosto serena, la clip sembra alludere al fatto che il fido abbia asciugato le lacrime della ragazza e abbia infine coraggiosamente ribaltato le pregresse aspettative del loro week-end.