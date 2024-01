«Questo è probabilmente l’ultimo libro che scrivo. Non pensavo di farlo, ma poi …

«Questo è probabilmente l’ultimo libro che scrivo. Non pensavo difarlo, ma poi ho riflettuto che forse ne valeva la pena. È un libroche voglio scrivere anche per me stesso, oltre che per i lettori».

È con queste parole che Piero Angela introduce “La meraviglia del

tutto”, il suo ultimo libro in uscita il 6 febbraio. Ecco come lo

presenta il suo co-autore, Massimo Polidoro:

«È un libro per quando non ci sarò più» mi aveva detto quando mi aveva

spiegato la sua idea. Dopo avere dato voce a scienziati e ricercatori,

per una volta voleva dire anche lui quello che pensava, le domande che

si poneva e le cose che aveva compreso. E voleva farlo sotto forma di

dialogo. Con me.

Era una formula che amava, il dialogo, proprio come facevano gli

antichi filosofi. Ed era particolarmente adatta per questo progetto,

perché non doveva essere tanto un libro di divulgazione, quanto un

confronto sulle grandi domande dell’uomo: da dove veniamo, chi siamo,

che cos’è l’universo, che cos’è la vita, che cosa sono il pensiero,

l’amore, che cosa ci attende… il tutto, naturalmente, interpretato

alla luce della scienza.

Per me è stata un’emozione grandissima lavorare a questo libro con

Piero, il più personale che abbia mai scritto. Ne esce una grande

lezione di vita e un regalo prezioso che ha voluto fare a tutto il suo

pubblico.

Che Piero Angela fosse una persona straordinaria lo sapevamo tutti, ma

ad ascoltare le sue parole e le sue ultime riflessioni esce il

ritratto di un uomo geniale, dotato di una saggezza e di un’umanità

rare. E, ora che il libro è completato, tutti quanti ne potremo

beneficiare.

“La meraviglia del tutto” esce il 6 febbraio ed è da oggi in preorder.

@massimopolidoro