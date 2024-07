Questo dissipatore a liquido AIO per CPU è in FORTE SCONTO per il Prime Day

Se siete alla ricerca di un modo più efficiente ed esteticamente accattivante per tenere a freno le temperature del vostro processore, allora dovreste dare un’occhiata a questo dissipatore a liquido AIO in offerta per l’Amazon Prime Day 2024.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA SU AMAZON Ci stiamo riferendo all’NZXT Kraken RGB 280, un ottimo modello di dissipatore a liquido per CPU AIO, ossia All-In-One: in poche parole, questo sistema va semplicemente montato e non richiede alcun tipo di manutenzione da parte dell’utente ad eccezione della classica pulizia. Il modello in questione, di colore bianco, è formato da due ventole da 140mm l’una – dotate di luci RGB personalizzabili – che vanno posizionate su un radiatore da 280mm. Molto bello è anche il display da 1,54 pollici con risoluzione 240×240 pixel, sul quale è possibile visualizzare le temperature in tempo reale oppure le immagini/video selezionati dall’utente.

Il dispositivo può essere vostro con il 17% di sconto rispetto al prezzo più basso recente, motivo per il quale si tratta di una promozione molto interessante per chiunque voglia aggiornare il proprio PC o si stia preparando all’assemblaggio di una nuova macchina da gioco.

