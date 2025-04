Questo complesso è il dono del poeta a tutti gli italiani.

Il Vittoriale degli Italiani, situato a Gardone Riviera, è un monumento concepito da Gabriele D’Annunzio tra il 1921 e il 1938, in collaborazione con l’architetto Giancarlo Maroni. Questo complesso, che si estende su circa nove ettari, è immerso in un contesto naturalistico straordinario, tra colline moreniche e il Lago di Garda, celebre per aver ispirato poeti e scrittori come Catullo e Dante. D’Annunzio progettò il Vittoriale non solo come residenza, ma come un memoriale delle sue imprese e di quelle degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale.

Nel 1923, il termine “Vittoriale” cominciò a identificare il complesso, che include colonne memoriali e vari edifici. Tra le attrazioni c’è la Prioria, la casa privata di D’Annunzio, che ora ospita oltre 10.000 oggetti e libri. Il palazzo Schifamondo, terminato dopo la sua morte, è un altro punto saliente, progettato come rifugio isolato, con un auditorium capace di accogliere fino a duecento persone.

Il parco circostante è un vasto spazio verde costellato di monumenti, con il Mausoleo che racchiude la tomba di D’Annunzio, offrendo una vista panoramica sul lago. Il parco è attraversato dal Torrente dell’Acquapazza e ospita la fontana del delfino e il MAD 96, un motoscafo anti-sommergibile usato dal poeta. Da segnalare anche la nave Puglia, utilizzata durante la guerra, e il Laghetto delle Danze, uno specchio d’acqua dove D’Annunzio organizzava concerti e spettacoli. Il Vittoriale rappresenta dunque un’importante sintesi di storia, cultura e arte, rendendolo un luogo di grande fascino e significato.