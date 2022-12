Questo cibo molto comune è tossico per il cane: stai attento

L’alimentazione è un fattore importante per la salute dei nostri amici a quattro zampe. Ecco il cibo comune tossico per il cane.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe tende spesso a considerarlo parte della famiglia, considerandolo un vero e proprio figlio e non un animale domestico.

Per questo motivo molto spesso tendiamo ad offrire ai nostri amici pelosi del cibo umano al di fuori di ciò che dovrebbero normalmente mangiare.

Tuttavia questo nostro gesto potrebbe mettere in pericolo la salute di Fido soprattutto se gli diamo determinato alimento. Nel seguente articolo vedremo qual è il cibo comune tossico per il cane.

Cibo comune tossico per il cane: ecco a a cosa fare attenzione

Per chi convive con una palla di pelo è difficile non cedere ai suoi occhi dolci quando richiede un po’ del nostro cibo. Tuttavia come genitori dei nostri amici a quattro zampe è necessario salvaguardare la loro salute.

Molto spesso quando offriamo loro del cibo umano potremmo metterli inconsapevolmente in pericolo. Per questo motivo è opportuno sapere ciò che Fido può e non può mangiare. Sono molti gli alimenti che dobbiamo evitare di dare al nostro amico peloso, in quanto possono essere davvero tossici per Fido.

Infatti oltre ai soliti alimenti come la cioccolata e il cacao, i quali anche una piccola quantità in un piccolo cane può causare problemi al cuore, vi è anche la cipolla e l’aglio che possono causare anemia, debolezza e respiro affannoso in Fido.

Ma ci sono anche altri alimenti che spesso diamo inconsapevolmente alla nostra palla di pelo e che possono essere pericolosi per il nostro amico a quattro zampe, come:

Salsiccia

Prosciutto crudo

Mortadella

Gli alimenti sopraelencati se non accompagnati da molta acqua possono facilmente causare vari sintomi nei nostri amici pelosi, possono persino causare l’epilessia nel cane.

Infine un altro alimento molto utilizzato nelle nostre cucine che può causare problemi intestinali come diarrea e vomito nel nostro amico a quattro zampe, è il formaggio.

Il cane può mangiare formaggio? Scopri se Fido è intollerante al lattosio

Ciò perché la maggior parte dei cani è intollerante al lattosio. Per il bene della nostra palla di pelo sarebbe opportuno evitare di offrire a quest’ultimo tutti questi alimenti.