Questo case per PC da gaming con luci RGB e un’ottima ventilazione COSTA SOLO 95€

State cercando un case per PC da gaming con un ottimo flusso d’aria, un design elegante e anche ventole con luci RGB? Allora non lasciatevi scappare questo case Corsair in offerta su Amazon.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Parliamo del Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW, un case dal fattore di forma ridotto Mini ITX con flusso d’aria ottimizzato. Nella confezione sono incluse tre ventole AF120 RGB Slim, ma in questo case c’è tutto lo spazio per montare un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one da 360 millimetri e un massimo di 8 ventole da 120 millimetri.

I pannelli frontali e laterali in rete di acciaio rimovibili offrono un’abbondante ventilazione da quasi tutti i lati del sistema per il massimo potenziale di raffreddamento. Grazie al supporto GPU a tre slot, sarà possibile installare comodamente una scheda grafica a tre slot con una lunghezza massima di 320 millimetri, per un sistema di fascia alta prestazioni elevate che occupa uno spazio minimo.

Grazie allo sconto del 34%, questo case può essere vostro a soli 95 euro.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l’accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l’iscrizione di prova a questi servizi!