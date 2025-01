Questo cane ogni sera attua un piano geniale e lo fa mettendosi in punizione.

Hank è un adorabile Bulldog che, ogni sera, mette in atto un comportamento insolito decidendo di mettersi in punizione da solo. Come descritto dall’utente TikTok @lizzycoop5, intorno alle otto di sera, Hank si dirige verso un angolo della casa e si siede di fronte al muro. Questo rituale è diventato virale su TikTok, attirando l’attenzione di molti.

Le motivazioni dietro questo curioso comportamento sono svelate dalla sua padrona. Quando Hank mostra segni di stanchezza, il suo atteggiamento non può passare inosservato e suscita tenerezza in chi lo osserva. Anziché cercare di isolarsi, sembra che la sua “punizione” nasconda un reale desiderio di ricevere una ricompensa. In particolare, Hank si avvicina al suo angolo preferito nella cucina non per stare lontano dagli altri, ma per ottenere un piccolo assaggio del suo spuntino prediletto: un pezzo di formaggio.

Il video in cui Hank cammina verso il suo posto, visibilmente motivato, mostra il suo attaccamento alla propria umana, con il quale interagisce in modo adorabile. Quando arriva alla sua destinazione, Hank volge lo sguardo verso di lei, come se volesse comunicare il suo desiderio di ricevere il premio serale. Questa routine di Hank, che include occasioni di dolcezza e affetto, ha ormai preso piede ed è parte integrante della sua vita quotidiana. La combinazione di un comportamento buffo e di uno sguardo dolce rende Hank una figura amata e seguita su social media.