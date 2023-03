Questo cane mangia solo se il papà umano fa qualcosa di speciale video

Spopola sul web il video di un cane che mangia solo se il suo umano inizia a suonare la chitarra: il filmato del cagnolino amante della musica.

A volte ciò che rende davvero speciale una cena o un pranzo è la compagnia a tavola. Ci sarà sicuramente chi preferirà mangiare in silenzio, ma la maggior parte gradirà di trovarsi a tavola seduto accanto ad amici e famigliari, magari con un accompagnamento musicale di sottofondo. Questa è esattamente l’atmosfera ideale prediletta da un simpatico cagnolino di razza Bassotto tedesco, protagonista di un video che sta spopolando sul web. Il cucciolo inizia a mangiare dalla sua ciotolina solo dopo essersi assicurato che il suo umano rimarrà insieme a lui per tutta la durata del pranzo e soprattutto che farà qualcosa di particolare: suonare la chitarra.

Il solo segnale per farlo mangiare: il cane aspetta che il suo umano suoni la chitarra (VIDEO)

Il video che ha per protagonista il cagnolino Bassotto di nome Tobias e il ragazzo che vive con lui è stato condiviso su TikTok sul profilo personale dell’umano del cucciolo, Denis Reis (@drdenisreisbuco). Il filmato ha ottenuto nel giro di pochissime ore quasi ottantadue mila visualizzazioni e migliaia di commenti.

La prima scena del video mostra il piccolo Tobias mentre scodinzolante guarda il suo umano che gli indica la ciotolina piena di croccantini. Il cagnolino. però, non sembra avere alcuna intenzione di mangiare e attende fiducioso che il suo amico capisca ciò che realmente desidera. Non appena il ragazzo pronuncia il termine “chitarra” rivolgendo uno sguardo allo strumento musicale, Tobias inizia a scodinzolare con maggiore felicità e si avvicina alla ciotola.

@tobiasdachshund #memesdeanimais #animaisdotiktok #dachshund #cachorrosdachshund #cachorrossalsichas ♬ som original – Tobias

Ancora sembra però che il Bassotto stia esitando a iniziare a mangiare. Sta attendendo infatti che il ragazzo inizi a suonare la chitarra. Non appena parte la musica, Tobias può finalmente concedersi la sua pausa pranzo, assicurandosi di tanto in tanto che Denis non si interrompa e che rimanga nella stanza con lui. Con il suo accompagnamento musicale preferito e in compagnia del suo amico, ogni pasto del cagnolino sarà sicuramente speciale. (di Elisabetta Guglielmi)