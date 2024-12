Questo cane dalla bellezza straordinaria cerca una famiglia: l’appello per Lua

Lua è una dolcissima Pit bull che cerca la sua casa per sempre. Il 2 dicembre, l’associazione “L’impronta Volontari Indipendenti Canile Municipale della Spezia” ha rilanciato l’appello per la sua adozione. Lua, riconoscibile per il suo manto nero e marrone con una caratteristica macchia bianca sul petto, trasmette un’immensa empatia nei suoi incontri con le persone. Negli scatti condivisi, mostra spesso un sorriso nel cortile, esprimendo la sua speranza di trovare una nuova famiglia che possa accoglierla e amarla.

Nonostante abbia già ricevuto apprezzamenti positivi da quanti l’hanno vista, Lua non ha ancora incontrato l’adozione giusta. Gli utenti hanno descritto Lua come “Dolciona e bellona”, enfatizzando il desiderio collettivo di farla sentire amata. La sua interazione con i volontari, infatti, è stata descritta come coraggiosa, contribuendo a mantenere vivo lo spirito positivo dell’associazione riguardo al futuro della cagnolina.

Lua ama trascorrere il tempo con gli umani, che le forniscono distrazioni dalle ore, a volte lunghe, passate nel canile. I volontari nutrono la speranza che Lua possa arrivare a realizzare i suoi sogni post-adozione, così come è successo con altri cani in passato. La testimonianza della sua dolcezza e vivacità è palpabile, e la comunità si è mobilitata per amplificare il suo messaggio di ricerca di una casa.

Per coloro che sono interessati a conoscere e adottare Lua, basta seguire le istruzioni presenti sulla pagina Facebook di “L’impronta Volontari Indipendenti Canile Municipale della Spezia” o nei report relativi alle adozioni pubblicati da “CittàdellaSpezia”. Lua continua a sperare in un futuro luminoso, attesa da qualcuno che riconosca il suo potenziale amore e compagnia. Con un pò di fortuna, presto potrà finalmente trovare il calore di un’accogliente famiglia, illuminando così la sua vita e quella di chi avrà il privilegio di adottarla.