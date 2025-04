Questo borgo della Lombardia è il luogo ideale per scoprire i segreti del lago di Como.

Sospeso tra terra e acqua, Bellano è un borgo affascinante situato sulla riva orientale del Lago di Como. Questo luogo conserva tradizioni vive in un contesto dove il tempo sembra essersi fermato. La sua storia risale all’epoca romana, con la prima menzione nel 905 d.C. come residenza estiva dell’arcivescovo di Milano. Durante il XIX secolo, Bellano divenne un attivo scalo portuale, ma con la chiusura delle industrie tessili negli anni ’70, ha recuperato il suo carattere di tranquillo borgo. Un viaggio a Bellano inizia dal lungolago, dove si possono ammirare tutti i panorami, per poi avanzare nel centro storico, caratterizzato da palazzi medievali e barocchi.

All’interno del borgo si trovano importanti edifici religiosi, come la Chiesa di Santa Marta e la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Salendo tra i vicoli si scopre il Santuario della Madonna delle Lacrime, famoso per un evento miracoloso avvenuto nel 1688. Bellano è anche nota per l’Orrido, un profondo canyon creato dal fiume Pioverna, accessibile tramite passerelle.

La tradizione della Pesa Vegia celebra il ripristino di un’unità di misura antica con un corteo storico. L’area circostante, la Valsassina, offre panorami naturali mozzafiato e una varietà di sentieri escursionistici.

La cucina di Bellano, influenzata dalla Valsassina, offre piatti tipici come formaggi d’alpeggio, polenta e trote affumicate. I dolci tradizionali includono biscotti come i caviadini e il Dolce Grigna. Bellano è facilmente raggiungibile tramite treni e strade, rendendola una meta ideale per escursioni sul Lago di Como.