Questo animale può cambiare sesso più volte nel corso della sua vita

Il curioso processo di creazione delle perle nelle ostriche le ha rese uno degli animali marini più conosciuti. L’uomo ha creato anche allevamenti per produrre questo prezioso materiale. Eppure c’è una cosa ancora più interessante del mollusco in questione: è uno dei pochi animali in grado di cambiare sesso più e più volte.

La straordinaria capacità delle ostriche di modificare il proprio sesso nel corso della vita rappresenta un affascinante esempio di adattamento evolutivo nel regno animale. E non avete visto quello di questo pesce! Questo fenomeno, conosciuto come ermafroditismo sequenziale, permette a questi molluschi bivalvi di ottimizzare la loro efficienza riproduttiva in risposta alle mutevoli condizioni ambientali.

Nella maggior parte dei casi, le ostriche iniziano la loro esistenza come individui di sesso maschile, una caratteristica denominata proterandria. Tuttavia, nel corso del tempo, hanno la possibilità di trasformarsi in femmine e, in alcune circostanze, di alternare più volte il proprio sesso.

Nello specifico, in uno studio su oltre 7.000 ostriche, il 58% degli individui ha cambiato sesso almeno una volta durante il periodo di osservazione di sei anni. Di questi, il 32% ha cambiato sesso una volta, il 19% due volte, il 5% tre volte, l’1% quattro volte e lo 0.1% cinque volte. Questa notevole flessibilità sessuale è stata oggetto di numerosi studi scientifici, che hanno gettato luce sui complessi meccanismi alla base di questo processo.

Il processo di determinazione e cambiamento del sesso nelle ostriche è il risultato dell’interazione tra fattori genetici e ambientali. Dal punto di vista genetico, è stata identificata la presenza di alleli (stati alternativi di un gene) specifici che influenzano la propensione al cambiamento sessuale.

Parallelamente, le condizioni ambientali giocano un ruolo cruciale in questo processo. Fattori come la temperatura dell’acqua e la disponibilità di nutrienti possono innescare o influenzare il cambiamento di sesso. In particolare, si è notato che in presenza di abbondanti risorse alimentari e temperature elevate, le ostriche tendono a cambiare sesso con maggiore frequenza.