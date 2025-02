Questo animale è di una bellezza mozzafiato.

Marble è un animale unico nel suo genere, descritto per metà come un cane e per metà come un gatto. Il suo nome, scelto dal santuario Sunny Fox Family in Ucraina, riflette la sua bellezza disarmante e il suo carattere vivace. Marble è nato circa due anni fa, ma la sua popolarità è cresciuta soprattutto dall’estate scorsa, quando sono iniziate a circolare immagini sui social. Questo cucciolo ha occhi marroni intenso e un aspetto affascinante, attirando l’attenzione di tutti.

La storia di Marble è segnata da una salvezza miracolosa: i volontari del santuario lo hanno trovato nel 2024, completamente infestato da parassiti e a rischio di vita. Grazie alle cure amorevoli e all’attenzione dei veterinari, Marble è riuscito a riprendersi e ora vive una vita serena e felice, circondato da altri animali del rifugio.

I volontari descrivono Marble come un “adolescente iperattivo” che ama giocare e a volte ruba oggetti come un peluche a forma di volpe. Ciò che colpisce di più, però, è il suo modo gentile di interagire con gli altri animali, creando legami speciali nel corso dei mesi. Marble dimostra grande affetto verso i suoi compagni di santuario, in particolare un cagnolino, con il quale condivide momenti divertenti.

Recentemente, un video di Marble è diventato virale, portando un’ondata di entusiasmo tra gli utenti dei social. La sua rarità genetica e il suo comportamento affettuoso hanno reso Marble non solo un animale speciale, ma anche un simbolo di gratitudine e gioia nel santuario.