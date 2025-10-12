Questionario su Cristoforo Colombo e la sua scoperta

Oggi, nel giorno dell’anniversario della scoperta dell’America, torna il quiz del Corriere, dedicato alla figura di Cristoforo Colombo e alla sua storica impresa. Gli utenti possono mettersi alla prova con domande di cultura generale legate al navigatore genovese.

Tra le domande del quiz troviamo: da dove partì Colombo, quale arcipelago visitò prima di attraversare l’Atlantico, quanti viaggi intraprese e dove è sepolto. Viene anche chiesto chi fu il primo a raggiungere la Florida.

Il quiz è composto da dieci domande a risposta multipla, ognuna con una sola risposta corretta. Se non si conosce una risposta, non c’è bisogno di preoccuparsi: alla fine del quiz è possibile leggere una spiegazione dettagliata o approfondire l’argomento con un articolo sul sito del Corriere.

Dopo aver completato il quiz, si possono visualizzare le proprie statistiche e confrontare i risultati con quelli degli altri partecipanti. Si consiglia di condividere il link con amici e colleghi per scoprire chi ha le conoscenze migliori.

