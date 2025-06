Question Time in Aula: Risposte Cruciali dai Ministri

Oggi, mercoledì 11 giugno, alle 15:00, si tiene il question time in diretta dall’Aula di Montecitorio, trasmesso da Rai Parlamento. Durante l’incontro, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a un’interrogazione sul superamento del tetto massimo per il 5 per mille, inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, affronta diverse interrogazioni, tra cui quella sulla modifica delle norme riguardanti l’attività venatoria, le iniziative contro la peste suina africana e la tutela della filiera agroalimentare italiana in relazione all’introduzione di dazi statunitensi. Risponde anche sulla tempistica per la presentazione di un disegno di legge relativo alla protezione della fauna selvatica e sulla strutturalità del Servizio civile agricolo, considerati i risultati ottenuti.

Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, discute il progetto “Anch’io sono la protezione civile” e le iniziative per affrontare l’emergenza siccità nel Mezzogiorno e nelle isole, con particolare attenzione alle infrastrutture idriche necessarie.

Infine, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, risponde a un’interrogazione riguardante le iniziative per favorire l’accesso dei giovani alla pratica sportiva, con un focus particolare sulle aree socialmente ed economicamente fragili.

