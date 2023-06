questi sono i sintomi che non devi mai sottovalutare

La leishmaniosi nel cane è una patologia che può essere pericolosa se non diagnosticata in tempo. Vediamo insieme quali sono i sintomi da non sottovalutare.

I cani, proprio come ogni altro animale domestico, sono i compagni migliori della nostra vita per questo motivo è molto importante prendersi cura di loro in tutti i sensi, non solo nutrendoli ma anche facendo attenzione alla loro salute.

Infatti come ben sappiamo sono molte le patologie che possono colpire i nostri amici pelosi, alcune di esse se non diagnosticate in tempo possono essere anche molto pericolose per loro, come per esempio la leishmaniosi nel cane. Vediamo insieme nel seguente articolo quali sono i sintomi principali che non dobbiamo sottovalutare per comprendere se il nostro amico peloso presenta tale patologia.

Leishmaniosi nel cane: i sintomi che non devi sottovalutare

I nostri amici a quattro zampe possono, nel corso della loro vita, contrarre molte patologie, alcune di esse possono essere molto pericolose se non diagnosticate in tempo. Una delle patologie che può essere grave e che potrebbe persino portare il cane alla morte è la leishmaniosi.

Quest’ultima è causata principalmente da un parassita chiamato Leishmania Infantum e viene trasmessa attraverso la puntura del Phlebotomus Papatasi, detto anche flebotomo o comunemente conosciuto come pappataci. Inoltre la leishmaniosi appartiene alla categoria delle malattie zoonotiche. ossia quelle malattie che possono essere trasmesse dagli animali all’uomo.

Quindi per la salute del nostro amico a quattro zampe e per la nostra salute è molto importante diagnosticare in tempo tale patologia e per farlo è necessario riconoscerne i sintomi. Se il nostro cane presenta tale patologia può presentare cambiamenti comportamentali e problemi, come i seguenti.

Problemi dermatologici

La leishmaniosi può causare diversi problemi alla pelle del nostro amico a quattro zampe che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Tra i problemi più comuni ci sono, la presenza di ulcere, croste, desquamazione e perdita di pelo intorno alle orecchie, agli occhi e al naso di Fido.

Ingrossamento dei linfonodi

Un altro sintomo che può portare causare tale patologia al nostro amico peloso è la presenza di un infiammazione e di conseguenza un ingrossamento dei linfonodi. Questi ultimi sono dei piccoli organi che presentano la forma di fagiolo e che contengono cellule immunitarie, si trovano principalmente sotto la mandibola, nell’inguine, nell’ascella, nella parte anteriore delle spalle e dietro le ginocchia delle zampe posteriori del cane.

Lesioni oculari

Oltre ad avere la perdita di pelo intorno agli occhi, ci sono anche altri problemi che la leishmaniosi nel cane può portare agli occhi di quest’ultimo, come:

Perdita di appetito

L’inappetenza nel cane è uno dei sintomi principali che possiamo notare nel nostro amico a quattro zampe quando non sta bene. Anche in questo caso, se il nostro amico peloso perde l’appetito potrebbe presentare la leishmaniosi.

Perdita di peso

Oltre all’inappetenza, anche la perdita di peso può essere un sintomo collegato a molte patologie che possono colpire Fido, tra cui la leishmaniosi. Tale sintomo può causare a sua volta un altro problema nel cane ossia la mancanza di energia.

Sanguinamento

La leishmaniosi è una malattia che può portare problemi di coagulazione del sangue nel nostro amico peloso e di conseguenza il nostro amico a quattro zampe potrebbe avere diversi sanguinamenti che possono avvenire attraverso il naso o da qualsiasi parte del tratto digerente (dalla bocca all’ano).

Zoppia

La leishmaniosi, può portare all’infiammazione delle articolazioni o ad un’atrofia muscolare. Tali condizioni possono, a loro volta, causare una zoppia nel cane.

Altri cambiamenti comportamenti

Infine, come ogni altra patologia, anche la leishmaniosi può portare diversi cambiamenti comportamentali nel nostro amico a quattro zampe. Nello specifico la nostra palla di pelo potrebbe essere irritabile, depresso o anche apatico.