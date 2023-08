Non bisognerebbe mai baciare il gatto sulla schiena, è rischioso e lo è per diversi motivi che indagheremo in questo articolo.

Molte persone si fanno prendere dall’entusiasmo e prendono il gatto in braccio senza sapere che a lui questo gesto infastidisce. Non solo, poi si mettono a baciare il gatto ovunque per avere un contatto diretto con la sua morbidezza, ma non è la scelta più saggia da compiere.

Infatti, baciare il gatto sulla schiena è molto rischioso e comporta una serie di conseguenze negative sia sul gatto che sulla persona che lo fa. È sempre meglio informarsi prima di compiere un gesto con gli animali domestici e sapere che cosa potrebbe accadere.

Lo faremo in questo articolo con alcune informazioni che arrivano direttamente dagli esperti e che mettono in luce una serie di aspetti e di riflessioni molto importanti che conviene seguire.

Baciare il gatto sulla schiena è rischioso: questi sono i motivi per evitarlo

Se e quando una persona bacia sulla schiena un gatto pensa di trasmettere il suo affetto, ma non è così. Ci sono una serie di motivi per i quali è bene non farlo più da questo momento in poi.

Stressare il gatto

Il gatto ama la tranquillità e la pace e, soprattutto, è molto abitudinario. Questo significa che prenderlo all’improvviso per baciarlo quando è poco abituato a farlo, oppure stringerlo e costringerlo a fare questo movimento potrebbe provocargli molto stress.

Attenzione alla reazione del gatto

Per i motivi appena descritti è essenziale fare attenzione alla sua reazione. I gatti sono speciali perché ognuno di loro ha la propria personalità. Quindi, questo significa che un gatto potrebbe farsi fare tutte le coccole che volete, mentre un altro potrebbe reagire molto male, anche con morsi o graffi.

Il gatto non sarà più pulito

I gatti hanno una vera e propria ossessione per la pulizia. Loro devono essere sempre puliti e per farlo non fanno altro che leccarsi, anche per ore ogni giorno. Questo permette loro di pettinarsi e di disinfettare il proprio pelo da qualsiasi elemento. Se noi lo baciamo sulla schiena introduciamo sporcizia e batteri e questo per lui sarà un vero disastro.

Batteri

Il pelo del gatto, soprattutto sulla schiena, è portatore di batteri, di allergeni e di parassiti. Sulla schiena di un gatto potrebbero essere presenti zecche o pulci, per non parlare di altri parassiti, tutti pericolosi che trasmettono malattie. Questi esserini, spesso quasi invisibili, possono saltare sulla persona.

Malattie

Ci sono alcune malattie che sono trasmissibili da animale a persona. È raro prendere una malattia da un gatto baciandolo sulla schiena, ma è meglio fare attenzione, soprattutto per le donne incinte che non possono in alcun modo contrarre la toxoplasmosi.

Possibili ferite aperte

Per quanto un gatto possa leccarsi, pulirsi o disinfettarsi, se nella schiena sono presenti delle ferite ancora aperte potrebbero essere infette. Questo significa passaggio di batteri, una cosa che di certo non vogliamo. Quindi, prestate sempre attenzione ad alcuni gesti che fate con i gatti.