Questi cibi che hai in casa sono pericolosissimi, se mangiati scatenerebbero le convulsioni nel tuo cane

Occhio a cosa si custodisce in casa, alcuni cibi possono fare davvero male al tuo animale

Esistono alcuni cibi molto salutari per l’essere umano che, tuttavia, non sono così ben tollerati dai nostri amici a 4 zampe. L’alimentazione del cane è un tema che andrebbe affrontato con cura e che rappresenta la base per regalare al nostro amico una vita sana. Alcune volte, tuttavia, le insidie sono proprio dietro l’angolo senza che nemmeno ce ne accorgessimo.

Esistono ben 5 pietanze comunissime, infatti, che potrebbero alterare la salute del nostro cane in maniera evidente, portandolo addirittura ad avere convulsioni e vomito, cibi che ogni proprietario attendo dovrebbe conoscere e nascondere dalla portata del cagnolino, soprattutto in caso fosse un cucciolo curioso e portato per natura, come ogni bambino, ad assaggiare tutto ciò che trova.

5 alimenti da evitare: Se li mangia il vostro cane potrebbe stare davvero male

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

I cani hanno un talento innato, soprattutto da piccoli, per mettersi nei guai morsicando ogni cosa che trovano. Questo comportamento è spesso figlio della noia o di una dentizione in crescita che crea fastidi, ma sta a noi far sì che gli oggetti o gli alimenti per loro pericolosi non siano a portata di zampa.

Tra questi alimenti esistono cibi comuni nelle nostre dispense ma che per la salute del nostro cucciolo sarebbero rovinosi a tal punto da poter creare anche convulsioni e costringerci a correre nella clinica veterinaria più vicina. Al primo posto tra i cibi pericolosi troviamo cipolla e aglio, questi due ortaggi in linea generale sono sgradito ai nostri amici pelosi per via del loro aroma penetrante, ad ogni modo non è raro assistere ad intossicazioni generate da questo prodotti che, se anche assunti a piccole dosi, possono irritare lo stomaco dei cani e portarli a vomitare.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Anche l’uva non è un alimento ben tollerato dal cane anche se non è chiaro quale sia la causa, bastano però 100 grammi di uva o uvetta per intossicare il vostro cane, motivo per cui, qualora vi accorgeste che ne avesse mangiata, sarebbe necessario andare subito dal veterinario prima delle 72 ore dall’evento. Mangiare uva può portare il cane addirittura alla morte per insufficienza renale, non bisognerebbe dunque mai sottovalutare l’ingestione di questo prodotto zuccherino spesso anche gradito da loro.

Anche alcuni tipi di carne non fanno troppo bene al cane, il pollo è una di queste ma le insidie più grandi si nascondono nelle ossa di questi volatili, in grado di bucare lo stomaco del cane. Parlando di carne in sé stessa è quella cruda e di maiale a nascondere invece le insidie peggiori, questa può infatti contenere batteri in grado di danneggiare il loro organismo e veicolare malattie pericolose come la malattia di Aujeszky.

Il quarto alimento vietatissimo è rappresentato dalle noci, questi frutti golosi possono causare insufficienza muscolare, diarrea o ostruire l’intestino del vostro cane. Infine anche lo zucchero, nemico giurato anche dell’uomo, è in grado di nuocere ancor di più al cane nel quale causa ipoglicemia, convulsioni e mal di testa con sintomi che possono durare anche un’ora e mettere ko il vostro pelosetto. Per il suo bene, dunque, sarebbe l’ideale fare molta attenzione a chiudere la dispensa e lasciare questo tipo di alimenti fuori dalla loro portata, una piccola accortezza che in alcuni casi potrebbe addirittura salvare la vita al vostro animale o per lo meno fargli risparmiare dolorosissimi mal di pancia.