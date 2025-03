Questi animali sembrano venuti da un racconto fantasy

Esistono animali straordinari che sembrano usciti da racconti fantasy, creature uniche con forme e colori surreali. Tra questi, troviamo il Drago blu (Glaucus atlanticus), un piccolo mollusco marino che galleggia a testa in giù nell’oceano e si nutre di meduse velenose, utilizzando le loro tossine come difesa. Vive in acque calde e temperate.

Un altro esemplare affascinante è il Moloch (Moloch horridus), un rettile australiano noto come “diavolo spinoso”. Sebbene il suo aspetto spaventoso, è un animale innocuo che si nutre principalmente di formiche e ha la capacità di raccogliere acqua dalla pelle.

Il Pesce Ascia (Sternoptychidae) proviene dalle profondità oceaniche, con un corpo piatto e argentato che riflette la luce, rendendolo simile a una creatura metallica. Vive in acque scure, rendendolo difficile da avvistare.

L’Okapi (Okapia johnstoni) è un animale che ricorda un incrocio tra una zebra e una giraffa, vivente nelle foreste del Congo, scoperto solo nel XX secolo e oggi osservabile in riserve naturali.

Il Pesce Blob (Psychrolutes marcidus) ha un corpo gelatinoso e un aspetto bizzarro che lo fa sembrare una creatura aliena, ed è osservabile in acquari specializzati.

Infine, la Saiga (Saiga tatarica) è caratterizzata da un muso allungato utile per filtrare la polvere. Vive nelle steppe dell’Asia centrale.

Anche la Farfalla ali di vetro (Greta oto) affascina per le sue ali trasparenti che la rendono quasi invisibile ai predatori, trovandosi nelle foreste tropicali del centro e Sud America. Questi animali sono solo alcuni dei tanti esempi di meraviglie che la natura offre.