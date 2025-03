Questi 5 borghi vicino a Milano sono l’ideale per una gita fuori porta all’inizio della primavera

Quando la vita a Milano diventa frenetica, una gita in uno dei borghi vicini può offrire la giusta serenità. Ecco cinque suggerimenti per un’escursione.

Il primo è Trezzo sull’Adda, celebre per il Castello Visconteo, che riporta indietro nel tempo al Medioevo. Situato a 36 km da Milano, è raggiungibile in circa 50 minuti di auto. La storia del castello, conteso tra Federico Barbarossa, i Visconti e i Torriani, è affascinante e vale la visita.

Il secondo borgo è Morimondo, un luogo incantevole con solo 999 abitanti, rinomato per l’Abbazia di Morimondo, un monumento di grande valore storico. Morimondo è facilmente accessibile in circa 42 minuti da Milano e si trova a pochi chilometri dalla città.

Angera, sul Lago Maggiore, è il terzo borgo. Qui, la Rocca Borromeo e il Museo della bambola offrono un’esperienza unica. Angera è raggiungibile in circa 1 ora e 28 minuti, percorrendo 79 km.

Cassinetta di Lugagnano è il quarto borgo, con un’incantevole posizione lungo il Naviglio Grande. Questo borgo di 1.891 abitanti ha radici romane ed è facilmente raggiungibile in circa 36 minuti da Milano.

Infine, Orta San Giulio, nel Novarese, è famoso per la sua bellezza e la storia legata al Lago d’Orta. Pur essendo più lontano, a 96 km da Milano, merita una visita per il suo fascino e la presenza del ristorante Villa Crespi, famoso per il cuoco Antonino Cannavacciuolo. Il viaggio dura circa 1 ora e 47 minuti.

Questi borghi offrono relax e cultura, ideali per una fuga dalla città.