Queste sono state addirittura assunte dallo stato!

Una prigione Brasiliana ha sostituito i cani da guardia con uno stormo di oche, i risultati sono incredibili!

In pochi avrebbero pensato a delle oche come sentinelle d’élite, eppure questo è proprio quello che è accaduto nella prigione di Alcantara, in Brasile. Chiunque abbia incontrato questi volatili sul proprio cammino sa bene come questi siano in grado di divenire rumorosissimi e, talvolta, anche abbastanza aggressivi. Non è però per il loro becco seghettato e spaventoso che in Brasile la prigione ha deciso di assumere questo volatili. Anche se ogni carcere moderno dispone ormai di sistemi di rilevamento all’avanguardia, la prudenza non è mai troppa e fin ora a sorvegliare il perimetro, oltre alla tecnologia, ci si è affidati sempre al giusto dei cani, questi però sono forse troppo buoni e corruttibili ed ecco quindi che nel carcere brasiliano sono stati mandati in pensione in favore di altri animali, per altro più sostenibili.

Le oche di Alcantara famose in tutto il mondo, non si lasciano sfuggire una mosca!

In caso l’energia elettrica dovesse saltare e con essa anche i sistemi di rilevamento, non vi è possibilità di evasione per i “sfortunati” detenuti del carcere di Alcantara, in brasile. In questa struttura, infatti, l’arrivo delle oche garantisce in questo momento una sicurezza in più, e non solo! Questi splendidi animali, infatti, hanno un udito molto sviluppato e qualora qualcosa decidesse di passare tra loro di notte sicuramente non passerebbe inosservata.

A rendere questi animali delle fantastiche sentinelle è però la loro voce altisonante che questi sfoggiano anche di notte qualora sentissero qualcosa aggirarsi nelle loro vicinanze, una caratteristica perfetta, quindi, da essere utilizzata in un perimetro di un carcere, ma non solo per questo motivo. Le oche al tempo stesso sono delle gran mangiatrici di erba e quindi la loro presenza rende anche la manodopera meno necessaria, soprattutto quella da parte dei giardinieri. La marcia delle oche di Alcantara è dunque inarrestabile e al solo prezzo di un po’ di becchime al giorno regala pulizia e sorveglianza e, ogni tanto, anche qualche gustoso uovo.

Anche se la notizia sta rimbalzando nel nostro paese in questi giorni, tuttavia, in Brasile non è quella di Alcantara l’unica prigione ad aver adottato questo metodo, e non è per altro un sistema di recente scoperta. Da ben 12 anni diverse prigioni del paese hanno deciso di adottare questo mezzo e sembra che le evasioni siano decisamente diminuite.

Il sistema è talmente valido che anche in Cina lo stato ha deciso di emularlo e da circa due anni in alcune zone del paese degli stormi di oche vengono utilizzati per pattugliare il perimetro di stato, segnalando alle guardie eventuali sortire di immigrati clandestini. Con la loro voce stridula che può rompere il silenzio al minimo movimento sospetto, le oche si sono guadagnare il rispetto e, come nel caso di quelle del carcere di Alcantara, anche una vita degna di essere vissuta, tra ampi spazi aperti ed un laghetto privato in cui rinfrescarsi tra una segnalazione e un’altra.