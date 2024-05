queste le Regioni a rischio

Il maltempo continua a imperversare sull’Italia e la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani, giovedì 23 maggio, in diverse regioni del nord. A causa di una nuova perturbazione, sono previsti episodi di maltempo che hanno fatto scattare l’allerta per rischio idrogeologico in alcune zone già pesantemente colpite dai nubifragi.

La protezione civile ha diramato l’allerta meteo arancione per rischio idraulico per la Costa Ferrarese in Emilia Romagna e le zone Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone in Veneto. L’allerta gialla, invece, riguarda le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige, con rischio idrogeologico e temporali.

Le previsioni meteo per domani indicano pioggia e temporali nella notte e al primo mattino su Piemonte e Lombardia, con rapida estensione nel corso della giornata a Liguria e Veneto e poi al resto del nord. Le piogge interesseranno anche il nord della Toscana, mentre al centro-sud si prevede cielo prevalentemente sereno, a parte qualche isolato e breve fenomeno su Appennino e aree adiacenti.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e degli altri agenti deputati alle emergenze di questo tipo. Si registrano smottamenti e chiusure di strade. Nel Veronese è chiusa la strada provinciale 14b a Bosco Chiesanuova a causa delle forti piogge. In tre comuni della val d’Alpone alcune scuole hanno preferito chiudere i cancelli. A Milano è stato dichiarato lo stato di allerta massima per i fiumi Seveso e Lambro dopo piogge torrenziali. In Veneto il governatore Luca Zaia ha comunicato la massima allerta a causa delle previste precipitazioni intense dovute all’elevato accumulo di pioggia nei giorni precedenti.

La protezione civile ha diramato l’allerta per consentire alla popolazione di prendere le precauzioni necessarie. Occorre restare lontano dalle zone al alto rischio di frane e smottamenti, fare attenzione ai corsi d’acqua per possibili esondazioni. Necessario quindi prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e seguire le indicazioni delle autorità locali per trascorrere la giornata in sicurezza.