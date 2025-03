Queste 5 capitali europee da scoprire in primavera sono l’idea perfetta per un weekend all’estero

Stoccolma : Questa capitale svedese è famosa per il suo Gamla Stan e la qualità della vita. Tra i monumenti spiccano il Palazzo Reale e il Museo Vasa. Non dimenticate di provare la tradizionale Fika, la pausa caffè con dolcetto.

Madrid: La capitale spagnola è un centro culturale e sociale vibrante. Musei come il Prado e il Reina Sofia offrono esperienze uniche, mentre i rooftop della Gran Via sono perfetti per la movida. Merita una visita anche la Plaza Raffaella Carrà.