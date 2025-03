Questa spiaggia della Calabria è un sogno ad occhi aperti.

La spiaggia di Caminia, situata lungo la costa ionica in Calabria, è un vero paradiso di bellezza naturale e tranquillità. Characterizzata da acque cristalline e sabbia dorata, è una delle più affascinanti destinazioni balneari del Sud Italia. Questa meraviglia, posizionata tra due scogliere, offre un paesaggio mozzafiato, ideale per chi cerca relax e natura. La spiaggia è dotata di lidi attrezzati dove è possibile noleggiare ombrelloni e lettini, oltre a servizi come bar, docce e noleggio nautico.

Caminia è famosa anche per le sue grotte marine, che si possono raggiungere nuotando verso la scogliera. Le grotte offrono spettacolari giochi di luce e colori, rendendo l’esperienza ancora più affascinante. Proseguendo lungo la scogliera, i visitatori possono scoprire la piccola spiaggia della Grotta di San Gregorio Tamaturgo, dove si trovano i resti della chiesetta di Panaja, risalente al XIII secolo. Questo luogo rappresenta un’importante testimonianza storica e spirituale della Calabria.

Secondo la leggenda, le reliquie di San Gregorio Tamaturgo, patrono di Staletti, arrivarono a Caminia durante l’iconoclastia nel VII secolo. Il suo corpo sarebbe stato gettato in mare e sarebbe approdato sulla spiaggia, dando origine al culto del Santo. La grotta è dedicata a lui e le sue reliquie sono custodite nella chiesa bizantina di San Gregorio. Raggiungere la grotta a piedi è impossibile a causa della zona impervia, ma questo elemento aggiunge una dimensione avventurosa all’esplorazione di Caminia, rendendola un’esperienza unica e indimenticabile.