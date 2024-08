Questa società utilizza il riconoscimento facciale per non accogliere gli avvocati

La società Madison Square Garden (MSG), proprietaria del Madison Square Garden e del Radio City Music Hall di New York, utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per impedire l’accesso ad alcuni avvocati. Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha avvertito che questa politica potrebbe violare le leggi sui diritti civili.

La lettera dell’ufficio del procuratore generale del 25 gennaio sottolinea che vietare l’ingresso agli avvocati che rappresentano clienti contro MSG potrebbe scoraggiare cause legali, incluse quelle di molestie sessuali o discriminazione. MSG gestisce anche il Beacon Theatre e ha una politica che copre circa 90 studi legali, potenzialmente colpendo migliaia di avvocati.

La questione è emersa quando Larry Hutcher, un abbonato da 50 anni dei New York Knicks, si è visto negare l’accesso al Madison Square Garden. Hutcher ha citato in giudizio MSG, e da allora altri avvocati hanno riportato esperienze simili.

MSG nega che la politica sia discriminatoria, affermando che non intende scoraggiare gli avvocati dal rappresentare i querelanti. Il CEO di MSG, James Dolan, ha difeso la politica, dicendo che non è necessario accogliere persone con cui si è in conflitto legale. In sintesi, sembra quasi una questione comica, ma ciò apre un dibattito sull’uso (poco etico) del riconoscimento facciale: voi che ne pensate?

Ci sono già 3 stadi che lo utilizzano.