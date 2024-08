Questa organizzazione sta ufficialmente cercando vita aliena al di fuori della Via Lattea

La possibilità che esistano civiltà galattiche, capaci di colonizzare intere galassie, è da sempre al centro dell’immaginario fantascientifico. Dalla Federazione Unita dei Pianeti all’Impero Galattico, queste visioni futuristiche sollevano una domanda fondamentale: potrebbe esistere una civiltà simile nella realtà?

La ricerca, guidata dalla Dr.ssa Chenoa Tremblay del SETI Institute e dal Professor Steven Tingay della Curtin University, ha esplorato l’eventualità di segnali artificiali provenienti da civiltà extraterrestri in 2.880 galassie. Questo è stato possibile grazie al Murchison Widefield Array (MWA), un radiotelescopio situato in Australia che offre un ampio campo di osservazione. Dei 2.880 oggetti celesti analizzati, la distanza precisa di 1.317 galassie è stata determinata con sicurezza, offrendo un vasto campione per lo studio.

Questa indagine rappresenta una delle prime volte in cui la ricerca di intelligenze extraterrestri (SETI) si è spinta ben oltre i confini della nostra galassia, la Via Lattea. Tremblay e Tingay hanno concentrato i loro sforzi nel cercare segnali artificiali, noti come tecnosignature, che avrebbero origine da civiltà capaci di manipolare immense quantità di energia. Questi segnali, se esistenti, potrebbero essere indizi di civiltà avanzate, che utilizzano tecnologie al di là delle nostre capacità attuali.

Per comprendere meglio il tipo di energia necessario per inviare segnali intergalattici, i ricercatori fanno riferimento alla scala di Kardashev. Proposta dall’astronomo russo Nikolai Kardashev nel 1964, questa scala classifica le civiltà in base alla quantità di energia che possono produrre e utilizzare. Una civiltà di Tipo I, per esempio, è in grado di utilizzare tutta l’energia disponibile sul proprio pianeta, mentre una di Tipo II potrebbe controllare l’energia della propria stella. Le civiltà di Tipo III, ipotizzate nella ricerca, avrebbero il potenziale di sfruttare l’energia di un’intera galassia.

Secondo Dr.ssa Tremblay, solo una civiltà di Tipo II o superiore potrebbe essere in grado di inviare segnali abbastanza potenti da attraversare le distanze galattiche. Questo tipo di civiltà sarebbe, ad esempio, in grado di sfruttare l’energia di interi sistemi stellari per alimentare la propria tecnologia di comunicazione.

Nonostante le attuali capacità tecnologiche, l’umanità è ancora lontana dal raggiungere il livello di una civiltà di Tipo II. Le ricerche condotte con il Murchison Widefield Array rappresentano però un passo importante nella nostra comprensione dell’universo e delle potenziali civiltà che potrebbero esistere al di là dei confini della Terra. Sebbene nessun segnale artificiale sia stato rilevato finora, la continua esplorazione ci avvicina sempre di più a rispondere a una delle più grandi domande dell’umanità: siamo davvero soli nell’universo?

Scoprire le tecnosignature potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere se altre forme di vita intelligente abbiano colonizzato la galassia e, se esistono, quanto sono avanzate tecnologicamente rispetto a noi.