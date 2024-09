Questa notizia potrebbe rendere felici molti utenti, ma meno i loro portafogli.

Arrivano interessanti novità per quanto riguarda i prossimi Samsung Galaxy S25 ed in particolare sui chip che verranno utilizzati. Se da una parte sappiamo oramai quasi tutto dello Snapdragon 8 Gen 4, sono ancora pochi i dettagli relativi all’Exynos 2500, che seppur spoilerato a più riprese, non ha ancora una finestra di lancio ben definita.

Non è escluso dunque che i prossimi flagship della casa sud-coreana possano arrivare in un’unica variante, quella con chip Qualcomm appunto e ciò potrebbe comportare un aumento del prezzo di acquisto pari circa al 30%. Qualcomm ha già riferito infatti che il suo nuovo SoC di punta presenterà un prezzo di acquisto decisamente più elevato, con la relativa conseguenza che anche i flagship Samsung verranno proposti a prezzi maggiori.

Il noto analista Ming-Chi Kuo aveva già previsto un ritardo nel lancio del SoC proprietario di Samsung, motivo che avrebbe dunque costretto l’azienda a puntare tutto sullo Snapdragon, per la gioia di molti utenti. Samsung sembrerebbe comunque intenzionata a fare di tutto per lanciare la nuova serie con entrambe le varianti, ma come detto, non è stata ancora resa nota una possibile data di lancio, il che rende il tutto decisamente più complicato. Sono emersi inoltre ulteriori dettagli relativi allo Snapdragon 8 Gen 4, con Qualcomm che potrebbe presentare due varianti nel corso dell’annuale Summit, una solo Wi-Fi e l’altra con l’integrazione del modem 5G.

Non è escluso poi che l’azienda americana possa richiedere a Samsung un prezzo maggiore, se la stessa decidesse di utilizzare anche il modem Snapdragon X80 per equipaggiare la prossima serie di dispositivi di fascia alta. Se così fosse, almeno che il colosso sud-coreano non decida di rinunciare a una parte dei profitti, cosa alquanto improbabile, il prezzo di lancio dei nuovi device risulterà ancora più salato. Vedremo se Samsung riuscirà a recuperare il terreno perso nella realizzazione del prossimo chip di fascia alta o se dovrà affidarsi esclusivamente alla proposta Qualcomm, con tutte le conseguenze dal punto di vista dei costi, che ne deriveranno.