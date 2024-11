Questa non è Roma: è Malta!

Per la realizzazione di Gladiatore II, in uscita il 14 novembre, Sir Ridley Scott è tornato a Malta, dove aveva già diretto diverse produzioni, incluso il primo Gladiatore e Napoleon. La ricostruzione del Colosseo, elemento centrale della trama, è stata realizzata a Fort Ricasoli a Kalkara, creando un ampio set che includeva vie e palazzi intorno all’arena. Prima di essere smantellato, il set ha aperto al pubblico, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere i luoghi delle scene più iconiche del film.

Gli attori protagonisti hanno parlato con entusiasmo della loro esperienza a Malta. Denzel Washington, che interpreta l’ex schiavo Macrinus, ha descritto l’isola come un luogo unico, ricco di storia. Pedro Pascal, nel ruolo del generale Acacio, ha sottolineato l’importanza della location nella narrazione. Aidan Elliott, produttore esecutivo del film, ha definito Malta uno dei migliori luoghi al mondo per le riprese, elogiando la professionalità dei talenti locali. Anche Alexander Karim ha riconosciuto le straordinarie infrastrutture per la produzione cinematografica disponibili a Malta.

Malta è conosciuta come la Hollywood del Mediterraneo e attrae produzioni internazionali grazie alla sua versatilità e professionalità. L’industria cinematografica maltese offre scenari unici, come grandi piscine per riprese in mare aperto e set all’aperto di straordinaria bellezza, circondati da natura e storia. Con numerose produzioni e serie TV celebri girate sull’isola, i cinefili riconosceranno sicuramente molti luoghi iconici.

Visitare Malta offre l’occasione di seguire un itinerario cinematografico, esplorando il patrimonio storico delle isole. Tra paesaggi suggestivi, rovine antiche e architetture barocche, si possono scoprire luoghi emblematici come il portale di Mdina, presente in Games of Thrones. Comino e le sue acque turchesi hanno fatto da sfondo a Troy, mentre Brad Pitt ha girato a Malta anche per By the Sea e World War Z. Valletta è stata protagonista di molte altre produzioni, tra cui Assassin’s Creed e Jurassic World Dominion. Infine, il Popeye Village, set del film dedicato a Braccio di Ferro nel 1980 con Robin Williams, è oggi un parco tematico molto amato, offrendo un ricco programma di attività per famiglie.