“Questa mattina presto se n’è andato…” Gravissimo lutto per Giorgia Soleri: il triste annuncio

Uno dei lutti più grandi della vita si è abbattuto sulla giovane Giorgia Soleri. Poche ore fa, infatti, si è spento il padre della ragazza e questo ha comportato un forte dolore nella sua vita. Ecco che cosa ha scritto Giorgia sui social in merito a quanto accaduto.

Scopriamo insieme le parole della dolcissima ragazza.

Poche ore fa Giorgia Soleri ha deciso di fare un annuncio molto commovente sui social. La ragazza, diventata famosa per la sua ex relazione con Damiano David, ha infatti postato una storia nella quale ha annunciato la morte del padre.

Circa un anno fa la ragazza aveva già affrontato delle tematiche che riguardavano il genitore, descrivendo come il loro rapporto fosse piuttosto complesso. Aveva iniziato a parlare di lui quando questo si era dovuto sottoporre ad un intervento molto importante, in quanto Giorgia ha sempre avuto paura che qualcosa andasse per il verso scorso.

Lei in quel periodo gli è stata molto vicina andando sempre in ospedale e cercando di trasmettergli serenità. È stata proprio lei a dare l’annuncio della morte sul padre su Instagram, descrivendo i loro ultimi momenti di vita insieme.

Giorgia ha poi utilizzato una canzone dei The Rolling Stones per far capire come il suo stato d’animo fosse così provato e di come, sicuramente, non potrà mai dimenticare questo forte dolore. Ha quindi deciso di postare sui social un post per informare i suoi fan in merito alla morte del padre.

Giorgia Soleri