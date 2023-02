Questa è la storia di Ada, una bambina che non doveva piangere e che, ormai donn…

Questa è la storia di Ada, una bambina che non doveva piangere e che, ormai donna, piangerà fino a morirne. Ada Tibaldi era la madre di Walter Alasia, che abbiamo conosciuto nello struggente “Il tempo di vivere con te”. Brigatista, morto a vent’anni nel 1976 in uno scontro a fuoco con la polizia.La complicità tra loro è assoluta. Tanto che, quando lui entra nelle Brigate rosse, è lei l’unica a saperlo. Per quel figlio adorato Ada farebbe qualsiasi cosa. Denunciarlo? O lottare al suo fianco?

In “La bambina che non doveva piangere” Giuseppe Culicchia ci mostra come i destini di ognuno di noi siano il prodotto di catene di eventi che cominciano molto lontano, dalle nostre piccole vite.

