Questa è la più strana piattaforma oceanica del mondo, ecco l’assurdo scopo

La FLoating Instrument Platform (FLIP), era davvero unica nel suo genere e basta poco per capire il perché. Dopo aver contribuito ad incredibili scoperte, ora giace in un deposito di rottami sconosciuto.

Non sarà un opera paragonabile all’aeroporto più bello del mondo, ma parliamo ugualmente di una struttura lunga 108 metri. FLIP era una piattaforma di ricerca oceanica progettata per essere rimorchiata in mare orizzontalmente, proprio come qualsiasi nave marittima convenzionale.

Su comando, l’intera struttura si allagava parzialmente, ruotando contemporaneamente di 90 gradi. Come è facile immaginare, una simile manovra le permetteva di stare verticalmente nell’acqua con oltre 90 metri del suo corpo sommerso, come potete osservare anche al seguente link.

È possibile eseguire questa incredibile manovra in soli 20 minuti con il suo equipaggio di coraggiosi scienziati a bordo che non avrebbero subito alcun danno.

La gigantesca struttura, è stata sviluppata nel dopoguerra dai ricercatori del Marine Physical Laboratory di Scripps e dalla Scripps Oceanography per conto della Marina degli Stati Uniti. Entrò in funzione il 23 luglio 1962, in un isolato fiordo nello stato di Washington.

FLIP è stata utilizzata per oltre 60 anni per raccogliere osservazioni vitali sui fenomeni oceanici e atmosferici. Una delle sue specialità era la ricerca acustica, che ha scoperto i molti modi in cui le onde sonore sono influenzate dalle variazioni nell’oceano, come i cambiamenti di temperatura o di salinità. Ha anche aiutato gli scienziati a conoscere le profondità a cui si immergono le balene e le proprietà della crosta terrestre in continua evoluzione.

Sfortunatamente però, FLIP è stata vittima dei tagli alla spesa pubblica in seguito al COVID-19 e alla conseguente recessione economica globale. A seguito di alcune difficili decisioni finanziarie, la Marina americana ha staccato la spina alla piattaforma.

“Rendere FLIP utilizzabile per altri cinque o dieci anni costerebbe circa 8 milioni di dollari, ma i finanziamenti potrebbero essere meglio utilizzati altrove. Abbiamo avuto molte idee creative, ma non c’erano abbastanza finanziamenti per mandarle avanti“, ha detto nel 2021 Rob Sparrock, dell’ufficio per le ricerche navali americano.

Anche se questa volta l’affascinante FLOAT non c’entra nulla, Sparrock sperava che questa splendida opera ingegneristica potesse essere esposta in un museo. Purtroppo però, alla fine è stata demolita. Nell’agosto 2023, FLIP ha compiuto il suo viaggio finale verso un impianto di smantellamento e riciclaggio dove è stata smontata definitivamente.

“Era una meraviglia dell’ingegneria costruita durante un’importante fase di nuova tecnologia per l’esplorazione oceanica dopo la Seconda guerra mondiale. Le numerose scoperte di FLIP aiutano a gettare le basi per una scienza all’avanguardia per comprendere il nostro oceano“, ha affermato Margaret Leinen, direttrice dell’oceanografia di Scripps.