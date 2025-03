Questa città è il centro geografico d’Italia ed è davvero bellissima.

Quando si parla del Lazio, spesso si pensa a Roma, ma la provincia di Rieti, con i suoi 135mila abitanti, offre un ricco patrimonio storico e naturale da scoprire. Rieti è famosa per la sua Cattedrale di Santa Maria Assunta e per le vestigia romane lungo la via Salaria, che un tempo collegava l’area montana alle saline dell’Adriatico. La città presenta anche elementi culturali come il Teatro Flavio Vespasiano e numerosi monumenti storici. Le Mura medievali e romane, risalenti al XIII secolo, circondano gran parte della città, evidenziate da tre porte storiche: Porta Quintia, Porta Interocrina e Porta Romana.

Rieti è conosciuta come la “città del sollievo” e la Valle Santa è un luogo di grande spiritualità, legato a San Francesco d’Assisi, che vi compì la prima rappresentazione del presepe. Importanti figure religiose, come i pontefici Niccolò IV e Bonifacio VIII, hanno risieduto nel Palazzo Papale. La valle offre anche un sentiero francescano suggestivo, che attira devoti e turisti attraverso paesaggi naturali mozzafiato.

Il lago del Turano e altri laghi nella zona, come quelli di Lungo e Ripasottile, offrono una magnifica cornice naturale. Rieti è inoltre rinomata per la sua cucina tradizionale, che include piatti come la passa alla Sabina, selvaggina, e la famosa porchetta. La città, con la sua storia, bellezze artistiche e gastronomia, rappresenta una meta affascinante, un tesoro nascosto nel cuore d’Italia, pronta per essere esplorata.