Questa chiesa brutalista è il capolavoro del Novecento a Milano

Una chiesa in cemento, sopraelevata e suggestiva, è situata a est del centro di Milano: la Chiesa di San Nicolao della Flue. Questa chiesa, opera di Ignazio Gardella del XX secolo, rappresenta un capolavoro di architettura brutalista. Collocata nel quartiere Forlanini, tra Piazza Ovidio e l’aeroporto di Milano Linate, presenta forme sinuose e un design innovativo. Il suo esterno, caratterizzato da curve a forma di chiglia, dimostra come l’architettura possa essere sia funzionale che esteticamente accattivante. Gli archi di antracite creano un’atmosfera futuristica all’interno, con feritoie che lasciano filtrare la luce e un tetto diviso in cornici curve che sembrano fluttuare.

Tuttavia, l’architettura brutalista non è sempre ben vista; alcuni trovano il design opprimente. Nonostante le opinioni contrastanti, le 134 vetrate istoriate del pittore Pino Grioni e la statua di marmo della Madonna della Confidenza offrono un’esperienza visiva unica. La chiesa è dedicata a Niklaus von Flüe, il santo patrono della Svizzera, che visse una vita semplice e devota, ritirandosi per dedicarsi alla meditazione.

Per visitare la Chiesa di San Nicolao della Flue, è possibile utilizzare la metro M4 scendendo alla stazione Repetti, oppure il tram 27. È aperta dal lunedì alla domenica, con orari di messa specifici durante la settimana. Un luogo affascinante che unisce elementi religiosi e architettonici in un contesto urbano ricco di storia e cultura.